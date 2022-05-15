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Нацгвардійці привітали гурт KALUSH піснею "Стефанія"

Бійці подякували за підтримку воїнів Азовсталі.

Нацгвардійці привітали гурт KALUSH піснею "Стефанія"
Фото: Скрін з відео

Українські бійці з Національної гвардії виконали пісню гурту KALUSH "Стефанія".

Відео опубліковано Національною гвардією у YouTube.

Бійці привітали музикантів з перемогою на Євробаченні та подякували за підтримку воїнів Азовсталі.

Перший куплет хіта гвардійці виконують під гітару. Військові також співають соло зі зброєю в руках, перебуваючи на бойовому посту.

"Хлопці, ви – круті. Україна перемогла на Євробаченні, переможе і в війні", – кажуть нацгвардійці.

Нагадаємо, гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні. У сумі українці отримали 631 голос. Глядацьке голосування стало абсолютним рекордом в історії Євробачення і принесло 439 балів.

Після виконання пісні "Стефанія" соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть Азовсталі просто зараз!"

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