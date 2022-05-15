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Український гурт KALUSH здобув перемогу на Євробаченні

У сумі українці отримали 631 голос. 

Фото: EPA/UPG

Гурт KALUSH Orchestra, який цьогоріч представляв Україна на міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", здобув перше місце.

Українці змагалися з 24 учасниками з інших країн. До фіналу автоматично увійшли країни-засновниці конкурсу: Велика Британія, Іспанія, Італія, Німеччина, Франція. Решту обирали голосуванням у півфіналах.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

KALUSH із піснею "Стефанія" у фіналі виступали під номером 12. Пісня, записана повністю українською мовою, присвячена мамі фронтмена Олега Псюка.

Після виконання пісні соліст гурту KALUSH Orchestra Олег Псюк звернувсядо світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Пізніше полк "Азов" у Twitter подякував гурту за підтримку: "Дякуємо гурту KALUSH ORCHESTRA за підтримку! Слава Україні!"

Організатори "Євробачення" заявили, що "розуміють глибокі почуття навколо України" і вважають заяву про Азовсталь гуманітарною, а не політичною. Політичні заяви загрожують дискваліфікацією. 

Найвищий бал – 12 – Україна отримала, зокрема, від журі Польщі, Молдови, Литви, Латвії, Румунії. За результатами тільки голосування журі Україна мала 192 бали і четверту сходинку. Решту – 439 – додали голоси глядачів. У сумі – 631 голос за український гурт.

Фото: EPA/UPG

Конкурс проходив у Турині (Італія). За правилами конкурсу, щороку "Євробачення" проводить та країна, представник якої переміг у минулому конкурсу.

Україна вже перемагала в Євробаченні з виступами Руслани в 2004 і Джамали в 2016.

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