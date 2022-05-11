Друга локація цьогорічного Odessa Classics - Салоніки

Після Естонії VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics поїде у Грецію. Про це повідомили організатори фестивалю.

Фестиваль пройде 9-13 червня у Салоніках. В його організації бере участь місцева Філармонія за фінансової підтримки міністерства культури Греції.

«Історичне співвідношення підтримки Одесою визвольної боротьби греків два сторіччя тому з сьогоднішньою пропозицією повернути цю гостинність нашому страждучому народу є одним з найбільш зворушливих та змістовних культурних актів. Вторгнення», - каже засновник і художній керівник Odessa Classics Олексій Ботвінов.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль перенесли з Одеси в Естонію. Він пройде 31 травня - 4 червня у Таллінні, в Тарту і в Центрі Арво Пярта в Лауласмаа.