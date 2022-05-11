Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Битва за Зміїний триває, – британська розвідка
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
Леонід Кравчук: «Моя найбільша помилка – те, що я вірив Росії»
У трьох областях змінили час комендантської години
У трьох областях змінили час комендантської години
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
Львівські десантники збили російський ударний "Крокодил"
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
На Харківщині ЗСУ відтіснили російські війська на відстань 10 км від кордону
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​Дотиснути режим Путіна та перейти на рейки розвитку. Як це зробити?
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
​​Ганна Маляр: «Росії в такій формі немає місця в цьому світі. Існування такої держави – це плювок всьому західному світу»
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
Пентагон опублікував перелік усього, що США постачають Україні
ГоловнаКультура

Друга локація цьогорічного Odessa Classics - Салоніки

Після Естонії фестиваль пройде у Греції.

Друга локація цьогорічного Odessa Classics - Салоніки
Фото: ODESSA CLASSICS

Після Естонії VІІІ Міжнародний музичний фестиваль Odessa Classics поїде у Грецію. Про це повідомили організатори фестивалю.

Фестиваль пройде 9-13 червня у Салоніках. В його організації бере участь місцева Філармонія за фінансової підтримки міністерства культури Греції.

«Історичне співвідношення підтримки Одесою визвольної боротьби греків два сторіччя тому з сьогоднішньою пропозицією повернути цю гостинність нашому страждучому народу є одним з найбільш зворушливих та змістовних культурних актів. Вторгнення», - каже засновник і художній керівник Odessa Classics Олексій Ботвінов.

Нагадаємо, через російську агресію фестиваль перенесли з Одеси в Естонію. Він пройде 31 травня - 4 червня у Таллінні, в Тарту і в Центрі Арво Пярта в Лауласмаа. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також