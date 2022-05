Всі українські журналісти отримали спеціальну Пулітцерівську премію

Правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.

Про це повідомили на сайті Пулітцерівської премії.

“Рада Пулітцера присуджує українським журналістам особливу відзнаку за їх мужність, витримку та відданість правдивому висвітленню під час безжального вторгнення Володимира Путіна на їхню країну та його пропагандистської війни в Росії. Незважаючи на бомбардування, викрадення, окупацію та навіть смерть у своїх лавах, вони наполегливо намагалися надати точне уявлення про жахливу реальність, віддаючи честь Україні та журналістам усього світу”, - повідомили в оргкомітеті Пулітцерівської премії.

Журналісти The Washington Post отримали премію за розповідь про напад на Вашингтон 6 січня 2021 року, “надавши громадськості ґрунтовне й непохитне розуміння одного з найтемніших днів у країні”.

Також за фотографії нападу на Капітолій премію отримали Він Макнамі, Дрю Ангерер, Спенсер Платт, Семюел Корум і Джон Черрі з Getty Images.

Корі Джонсон, Ребекка Вулінгтон та Елі Мюррей з видання Tampa Bay Times отримали відзнаку за розслідування високотоксичних небезпек на єдиному у Флориді заводі з переробки батарей, що змусило вжити заходів безпеки для належного захисту працівників та мешканців поблизу.

Співробітники The New York Times отримали відзнаки за проєкт, який кількісно оцінив тривожну модель зупинок дорожнього руху зі смертельними наслідками, що ілюструють, як можна було уникнути сотень смертей і як офіцери зазвичай уникали покарання.

Також співробітники The New York Times були відзначені за звіти, які викрили величезні жертви цивільного населення від авіаударів під проводом США, заперечуючи офіційні звіти про військові дії США в Іраку, Сирії та Афганістані.

За зйомку останніх новин отримав премію Маркус Ям з Los Angeles Times - за зображень виходу США з Афганістану, які відображають людську ціну історичних змін у країні.

Пулітцерівська премія - одна з найпрестижніших у США та у світі нагород у галузі журналістики. Її вручають щорічно з 1917 року за публікацію в будь-якому американському виданні.

Нагадаємо, торік агентства Reuters та Associated Press, журнал Atlantic, а також газета The New York Times отримали престижну журналістську нагороду за висвітлення пандемії COVID-19.