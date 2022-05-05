Директорка Мелітопольського музею підтвердила, що скіфське золото вивезли окупанти

Скіфське золото з Мелітпольського краєзнавчого музею передав окупантам незаконно призначений ними “директор” Євген Горлачев. Про це повідомила директорка музею Лейла Ібрагімова в інтерв’ю NYT.

За свідченням Ібрагімової, їй зателефонувала співробітниця музею, яка розповіла, що війська РФ, погрожуючи зброєю, змушували її показати, де заховане скфіське золото. Вона відмовилась, але сховок показав українець, Євген Горлачев, якого окупанти призначили новим директором.

За словами Ібрагімової, скіфське золото вони ретельно сховали у підвалі музею, тож незрозуміло, звідки сторонні дізнались про його знаходження. Окупанти викрали 198 золотих артефактів.

На початку березня окупаційні війська силоміць вивезли Ібрагімову з її будинку у невідомому напрямку, але згодом відпустили її. Зараз вона перебуває на території, не контрольованій військами РФ. Її співробітницю, яка відмовилась називати місце сховку, спочатку відпустили, але згодом (після того, як мер Мелітополя, який також евакуювався, повідомив про пограбування музею) її забрали. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Нагадаємо, раніше глава Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух в ефірі телемарафону спростував інформацію про викрадення скіфського золота та заявив, що всі найцінніші речі евакуювали з музеїв Запорізької області ще в березні 2022 року в інші регіони України. Натомість Ібрагімова каже, що саме з Мелітопольського музею артефакти не евакуювали.