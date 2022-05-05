Мінцифри роз'яснило, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих ВПО

Подати заявку на компенсацію витрат може лише роботодавець через 5 днів після працевлаштування переселенців.

В Міністерстві цифрової трансформації роз'яснили, як підприємці можуть отримати виплати за працевлаштованих внутрішньо переміщених осіб.

Інформацію оприлюднили на Facebook-сторінці відомства.

Як відомо, роботодавці, які найматимуть внутрішньо переміщених осіб до себе на роботу, отримають 6500 грн за кожного працевлаштованого.

У міністерстві кажуть - підприємці зможуть отримувати компенсації за перший та другий місяць роботи вимушеного переселенця.

"Подати заявку на компенсацію витрат може лише роботодавець через 5 днів після працевлаштування внутрішньо переміщеної особи... Бюджетні установи та фонди загальнообов'язкового державного соціального страхування не можуть отримати компенсацію", - підкреслили в Мінцифри.

Заявку на отримання виплат можуть подавати тільки ті підприємці, котрі:

працевлаштували ВПО після 24 лютого, за умови, що переселенець отримав статус ВПО також після 24 лютого;

виплачували їм зарплату не меншу за мінімальну (6500 грн);

сплачують єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

подали податкову звітність за 4 квартал 2021 або весь 2021 рік.

Щоб отримати компенсацію, роботодавцю необхідно заповнити заявку на порталі "Дія" і підписати її КЕПом (кваліфікованим електронним підписом). "Після цього заяву буде відправлено до Державного центру зайнятості", - додали в міністерстві.

Нагадаємо, на початку березня Президент Володимир Зеленський анонсував запровадження спеціального пакету допомоги для бізнесу на найманих працівників.

Згодом прем'єр Денис Шмигаль повідомив, що держава починає виплати тим роботодавцям, які беруть на роботу переселенців з постраждалих регіонів: 6500 гривень – за кожного працевлаштованого. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.