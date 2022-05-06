Втрати бізнесу від війни становлять близько 10 млрд доларів, – аналіз KSE Institute

До втрат бізнесу віднесено пошкоджені та зруйновані склади і підприємства.

Втрати українського бізнесу за час повномасштабного вторгнення РФ становлять близько 20 млрд доларів.

Такі дані аналізу, який здійснюється в межах проєкту "Росія заплатить" командою KSE Institute.

За словами керівника проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки Максима Нефьодова, до втрат бізнесу, серед іншого, фахівці віднесли пошкоджені та зруйновані склади і підприємства.

"Це, звичайно, велика кількість підприємств, які постраждали у всіх сферах, починаючи від відносно невеликих пошкоджень до підприємств, в тому числі, які належать іноземним інвесторам, які повністю згоріли і знищені", – сказав Нефьодов.

Станом на 2 травня пошкодження матеріальної інфраструктури України експерти оцінюють у близько 92 млрд доларів. Найбільша категорія пошкоджень – зруйноване російськими обстрілами житло. В багатьох випадках панельні будинки не піддаються реконструкції і мають бути знесені і відбудовані. Для фіксації пошкоджень та руйнувань фахівці використовують дрони, супутникові зображення. Також експерти оброблять величезну кількість даних, зокрема, повідомлення від державних органів та інформацію з надійних медіа.

"Ми самі розробили сайт damaged.in.ua, на якому люди можуть залишати цю інформацію. Ми інтегрувалися з багатьма партнерами. Наприклад, з "Дією", де люди можуть подавати інформацію щодо зруйнованих квартир, для того, щоб потім розраховувати на компенсацію від держави. Це інтеграція із "Київ Цифровим", – додав керівник проєктів із підтримки реформ Київської школи економіки.

За його словами, "зло не має залишитись непокараним", відтак Україні важливо мати реєстр збитків зроблений за міжнародною методикою. Ця інформація знадобиться для судів та для виплат репарацій, після перемоги нашої держави.

Нагадаємо, Володимир Зеленський говорив про те, що чотири п'ятих від усіх українських підприємств уже повернулися до роботи на безпечній території.

До слова, станом на 4 травня українці подали 135 тисяч інформаційних повідомлень про пошкоджене чи зруйноване житло.