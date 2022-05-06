​Майже 4 мільйони росіян від початку цього року покинули територію РФ

Серед країн, куди виїхали громадяни країни-агресорки, - Абхазія, Грузія, Вірменія, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Казахстан і Україна.

За перший квартал цього року з Росії виїхали понад 3,8 мільйона людей, повідомляє "Сибір. Реалії".

Інформацію про кількість осіб, що перетнули кордон, опублікувала російська Федеральна служба безпеки.

У п'ять разів збільшилася кількість людей, які попрямували до Грузії (38281 особа), втричі більше з аналогічним періодом 2021 року росіян виїхало у Вірменію.

Серед інших країн, куди перебрали громадяни країни-агресорки, - Азербайджан (56475 осіб, тоді як у першому кварталі минулого року було 20378), Узбекистан (53084), Таджикистан (40054), Казахстан (204947), Абхазія (744548).

В Україну з РФ виїхали 328 тисяч людей. Це майже така сама кількість, як і у 2021-му.

Нагадаємо, вчора під російським Бєлгородом знову було чутно серію вибухів та видно дим.

Раніше український громадський діяч, інязор ерзянського народу Сиресь Боляєнь публічно звинуватив Москву в навмисному доведенні до занепаду національних республік і місць компактного проживання корінних народів у РФ.