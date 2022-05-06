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"Привезені тіла сюди не загружати". Як відбувається впізнання і видача тіл в бучанському морзі

Проєкт "Українській свідок" опублікував відео із Бучі – міста, яке 33 дні потерпало від російських катів. 

Українські війська звільнили Київщину від окупації ще на початку квітня. Проте впізнання тіл людей, вбитих і закатованих російськими військовими на території області, триває досі. Докладніше про це – у відео проєкту "Український свідок". 

У ролику – подвір’я бучанського моргу. На ньому стоять рефрижератори з тілами жителів Київщини, вбитих і закатованих російськими військами під час окупації. В морзі не вистачає місця, тому тіла з цих рефрижераторів згодом поїдуть в інші морги.

"Навколо збираються родичі, які протягом кількох тижнів намагаються знайти своїх близьких", – розповідає волонтер на ім’я Максим. "Поліцейський, який відкриває мішок, дістає супровідні документи і зачитує їх. Все це фіксується, потім чіпляється номерок", – додає волонтер.

Волонтери допомагають громадянам з пошуками зниклих родичів. 

"Багато людей не змогли упізнати своїх близьких", – каже волонтер Євгеній. І додає: "Пройшло чимало часу і тіла приходять в такий стан, в якому їх вже неможливо впізнати". 

Громадяни, які шукають своїх родичів, зможуть здати аналізи. Потім їх порівняють з ДНК-пробами тіл – цим будуть займатись спеціалісти, які прибули у Бучу із Франції. Якщо родичі знаходяться далеко, то згодом вони зможуть звернутися з цією метою у прокуратуру.

Громадянка на ім’я Наталя розповідає про пошуки свого сина. За її словами, востаннє вона бачила його приблизно 3 березня. "Не було ні зв'язку, ні світла", – каже жінка. "Телефони розрядилися. 5 березня прийшли орки і забрали [телефонні] картки". Каже, що зверталася і до поліції, і до військових, ходила в ЦНАП. "Вся сім’я сподівається, що він живий", — додає Наталя.

Окупація Бучі тривала майже 33 дні: російські війська зайшли сюда вранці 27 лютого і покинули місто ввечері 31 березня.

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