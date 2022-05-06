Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
ГоловнаСуспільствоВійна

24 тисячі км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ

Унаслідок військових дій також постраждали понад 300 штучних споруд, зокрема мостів.

24 тисячі км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ
Працівники Укравтодора лагодять зруйнований міст
Фото: Facebook Укравтодора

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

Про це заявив у медіацентрі "Україна" перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко. 

За його словами, на цей момент Укравтодор відновлює пошкоджену інфраструктуру, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

"Основне завдання – зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 км доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 км доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 км шляхів державного значення. Установили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще двох саме зараз працюємо", – розповів Андрій Івко.

Пріоритети для відновлення визначають спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

Івко додав: уже повністю відновили рух трасою Київ – Чоп і Київ – Ковель – Ягодин.

Раніше повідомляли, що сполучення Київ – Житомир по Варшавській трасі повністю відновлено. Це стало можливим з відкриттям 4 травня руху мостом через річку Тетерів. Міст насипний з буту та щебенево-піщаної суміші, по його краю встановлено бетонні блоки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також