24 тисячі км зруйнованих доріг на 900 млрд гривень: в Укравтодорі порахували збитки від нападу РФ

Через війну, яку розв'язала Росія в Україні, зруйновано 24 тисячі км доріг, з них 9 тисяч – шляхи державного значення. Збитки від пошкодження дорожньої інфраструктури становлять понад 900 млрд гривень.

Про це заявив у медіацентрі "Україна" перший заступник голови Укравтодору Андрій Івко.

За його словами, на цей момент Укравтодор відновлює пошкоджену інфраструктуру, зокрема, на звільненій від окупації Київщині.

"Основне завдання – зробити проїзди там, де зруйновані мости. Ми встановили вже 30 тимчасових споруд, якими можна рухатися. Розчистили 750 км доріг у різних містах, зокрема, і на дорогах державного значення. На Київщині розчистили 220 км доріг комунального значення, йдеться про Ірпінь, Бучу, Гостомель. І ще 260 км шляхів державного значення. Установили 17 тимчасових споруд, а над відновленням ще двох саме зараз працюємо", – розповів Андрій Івко.

Пріоритети для відновлення визначають спільно зі Збройними силами України та військовими адміністраціями. Саме вони повідомляють, які дороги чи мости потрібні для військових і гуманітарних потреб.

Івко додав: уже повністю відновили рух трасою Київ – Чоп і Київ – Ковель – Ягодин.

Раніше повідомляли, що сполучення Київ – Житомир по Варшавській трасі повністю відновлено. Це стало можливим з відкриттям 4 травня руху мостом через річку Тетерів. Міст насипний з буту та щебенево-піщаної суміші, по його краю встановлено бетонні блоки.