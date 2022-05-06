Окупанти обстріляли сьогодні район Гуляйполя в Запорізькій області

Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю в Запорізькій області.

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф’єв.

“Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдає ракетних та авіаударів”, – додав він.

Він зазначив, що донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ і знищити наші артилерійські підрозділи.

Нагадаємо, у місті Пологи Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів загинула жінка.