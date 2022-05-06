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Окупанти обстріляли сьогодні район Гуляйполя в Запорізькій області

Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова.

Окупанти обстріляли сьогодні район Гуляйполя в Запорізькій області
Обстріл Запорізької області
Фото: Пресслужба Запорізької ОВА

Сьогодні близько 11:00 ворог активно застосував авіацію та артилерію по Гуляйполю в Запорізькій області

Про це повідомив речник обласної військової адміністрації, полковник Іван Ареф’єв.

“Масованими артобстрілами російська армія знищує мирну інфраструктуру Оріхова, завдає ракетних та авіаударів”, – додав він.

Він зазначив, що донедавна на Запорізькому напрямку ворог активних бойових дій не вів, але здійснював вогневий вплив, аби обмежити дії наших військ і знищити наші артилерійські підрозділи.

Нагадаємо, у місті Пологи Запорізької області внаслідок обстрілу окупантів загинула жінка.

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