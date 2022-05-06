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Верещук закликала "Лікарів без кордонів" сформувати евакуаційну місію для порятунку захисників "Азовсталі"

У Мінреінтеграції апелюють до принципів, якими керується MSF.

Верещук закликала "Лікарів без кордонів" сформувати евакуаційну місію для порятунку захисників "Азовсталі"
Фото: УНІАН

Віцепрем’єрка-міністерка реінтеграції Ірина Верещук звернулися з листом до голови міжнародної медичної організації «Лікарі без кордонів» в Україні Мішеля-Олів'є Лашаріте із закликом сформувати місію для надання допомоги захисникам Маріуполя. Про це повідомляють у пресслужбі Мінреінтеграції. 

“Жалюгідні умови, в яких перебувають усі оточені на Азовсталі, відсутність доступу до медичної допомоги, погіршення їхнього фізичного та психологічного стану є явним порушенням розділу IX статті 55 Статуту Організації Об’єднаних Націй”, - зазначила Верещук у листі. 

Також посадовиця нагадала, що, за хартією, MSF надає допомогу населенню, що потрапило в біду або є жертвою збройних конфліктів.

“Тож виходячи з принципів, якими керується MSF, Мінреінтеграції просить сформувати місію для евакуації захисників Маріуполя, які зараз перебувають у металургійному комбінаті "Азовсталь". Оцінити їхній фізичний і психічний стан, зібрати свідчення про умови, в яких вони перебувають, і надати медичну допомогу українцям, права людини яких порушені Російською Федерацією”, - акцентувала Ірина Верещук.

Нагадаємо, росіяни вже кілька днів штурмують завод “Азовсталь” у Маріуполі, де перебувають українські захисники. Через гуманітарний коридор із заводу вдалося евакуювати частину мирних людей. Поранених військових вивезти Росія не дозволила. Перед цим був розбомблений польовий шпиталь “азовців” і зникла можливість надавати будь-яку медичну допомогу постраждалим.

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