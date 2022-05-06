Відновлення штурму "Азовсталі" повʼязане з бажанням Росії досягти успіху до 9 травня, – Міноборони Великобританії

Британська розвідка вважає, що ворог не досягне успіхів у планах щодо Донбасу, допоки на заводі триватиме український спротив.

Російські війська другий день поспіль продовжують наземний штурм заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Про це йдеться у ранковому звіті міністерства оборони Великобританії.

"Відновлення зусиль Росії щодо захоплення "Азовсталі" та завершення захоплення Маріуполя повʼязані з прийдешнім святкуванням 9 травня та бажанням Путіна досягти символічного успіху в Україні", – вважають британські військові.

Ці зусилля коштують росіянам техніки, боєприпасів та живої сили.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 06 May 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6jHlpk2hy5



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/7ViaoqSnAV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 6, 2022

"Поки український спротив триватиме на "Азовсталі", російські втрати будуть продовжувати нарощувати та зривати їхні оперативні плани на півдні Донбасу", – додали британці.

Нагадаємо, згідно зі зведенням Генштабу, в Маріуполі ворог продовжує блокування підрозділів сил оборони в районі “Азовсталі”. В окремих районах за підтримки авіації поновив штурмові дії з метою взяття під контроль території заводу.

На "Азовсталі" штурм утримують наші захисники, зокрема полк "Азов" і 36 бригада. З укриттів підприємства триває евакуація цивільного населення.

Українське Міноборони не виключає, що Росія, якщо не досягне успіхів до сакральної дати 9 травня, вигадає їх сама. Водночас українські захисники не відкидають можливості посилення російських провокацій. У Запоріжжі 8 травня запрацює посилена комендантська година, а мер Івано-Франківська закликав містян або виїхати з міста, або сидіти вдома 7-10 травня.