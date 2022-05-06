«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
«Хороші росіяни» як інструмент пропаганди. Чому вдавані російські опозиціонери та незгодні токсичні
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
Окупований Донбас: відсутність води та чоловіків, повернення гривні та ненависть до «біженців»
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
"Ще нам Адольфа тут не вистачало”: дерусифікація вулиць в Ужгороді
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Сергій Шкарлет: «Я не допущу освітнього мародерства»
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Україні потрібні ракетні системи залпового вогню M142 HIMARS та М270 MLRS, – Залужний
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
Садовий пропонує націоналізувати завод "ЛАЗ"
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
В Іспанії затримали Шарія (оновлено)
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни більш як 30 разів відкривали вогонь по Луганщині, - голова ОВА

Половина обстрілів припала на житлові квартали.

Росіяни більш як 30 разів відкривали вогонь по Луганщині, - голова ОВА
Фото: пресс-служба ЛОГА

У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області загинуло дві особи, є різні руйнування будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів у всій області. Пошкоджено 12 будівель, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд. Є двоє загиблих. Ще сім будинків зруйновано у Рубіжному, два – у Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", - написав Гайдай у телеграмі.

Також вчора ворожі снаряди влучили в одну з останніх АЗС у Луганській області та в розташоване поруч залізничне господарство сєвєродонецького "Азоту", на площі 400 кв. м здійнялася пожежа, була загроза займання цистерн підприємства. Утім рятувальникам вдалося своєчасно його попередити.

Нагадаємо, за словами Гайдая, на Луганщині не залишилося жодної вцілілої АЗС. Голова ОВА просить людей утриматися від необов'язкових поїздок.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також