Росіяни більш як 30 разів відкривали вогонь по Луганщині, - голова ОВА

У результаті обстрілів населених пунктів Луганської області загинуло дві особи, є різні руйнування будинків і об'єктів інфраструктури, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"16 разів ворог відкривав вогонь по житлових кварталах та об'єктах інфраструктури. Це половина від зафіксованої кількості обстрілів у всій області. Пошкоджено 12 будівель, електропідстанцію, комплекс торговельних споруд. Є двоє загиблих. Ще сім будинків зруйновано у Рубіжному, два – у Новодружеську. Є руйнування в Лисичанську, Оріховому, Гірському, Попасній", - написав Гайдай у телеграмі.

Також вчора ворожі снаряди влучили в одну з останніх АЗС у Луганській області та в розташоване поруч залізничне господарство сєвєродонецького "Азоту", на площі 400 кв. м здійнялася пожежа, була загроза займання цистерн підприємства. Утім рятувальникам вдалося своєчасно його попередити.

Нагадаємо, за словами Гайдая, на Луганщині не залишилося жодної вцілілої АЗС. Голова ОВА просить людей утриматися від необов'язкових поїздок.