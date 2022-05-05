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Верещук анонсувала евакуацію з Маріуполя на 6 травня

Збір призначено на 12:00.

Верещук анонсувала евакуацію з Маріуполя на 6 травня
Фото: ОПУ

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на завтра, 6 травня, готується евакуація людей з Маріуполя.

Про це вона написала у Telegram-каналі.

"Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня гуманітарним коридором вдалось евакуювати з Маріуполя 344 людини. Це - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН і попросив його  сприяти евакуації поранених з Азовсталі.

Він також наголосив, що для того, щоб врятувати людей, потрібно продовження режиму тиші.

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