Верещук анонсувала евакуацію з Маріуполя на 6 травня

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що на завтра, 6 травня, готується евакуація людей з Маріуполя.

Про це вона написала у Telegram-каналі.

"Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 4 травня гуманітарним коридором вдалось евакуювати з Маріуполя 344 людини. Це - жінки, діти та люди похилого віку з Маріуполя, Мангуша, Бердянська, Токмака та Василівки. Всі вони прибули до Запоріжжя.

Раніше президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з генсеком ООН і попросив його сприяти евакуації поранених з Азовсталі.

Він також наголосив, що для того, щоб врятувати людей, потрібно продовження режиму тиші.