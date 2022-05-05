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Зеленський про евакуацію людей з Маріуполя: "Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші"

Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші.

Зеленський про евакуацію людей з Маріуполя: "Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші"

Президент Володимир Зеленський наголосив, що питання евакуації людей з Маріуполя постійно - на порядку денному.

Про це він заявив у відеозверненні.

Президент нагадав, що сьогодні з оточеного міста вивезли 344 людини.

"Саме стільки людей сьогодні виїхали в Запоріжжя. Наша команда готується їх зустрічати. Зустрічати так само, як і понад 150 людей, яких вдалося вивезти з «Азовсталі». Усі вони отримують необхідну допомогу. Усі вони отримають від нашої держави найтурботливіше ставлення", - зазначив Зеленський.

Президент подякував сім, хто займається тим, щоб евакуаційна операція була і щоб вона була успішною: Ірині Верещук, Андрію Єрмаку, Давиду Арахамії, представникам ООН, Міжнародному комітету Червоного Хреста, кожному й кожній, завдяки кому досягли домовленості та забезпечили тишу й коридор для людей.

"Домовляємось і сподіваємося продовжити порятунок людей із «Азовсталі», з Маріуполя. Там ще залишаються цивільні. Жінки, діти. Щоб вдалося їх врятувати, потрібно продовження режиму тиші. Українська сторона готова його забезпечити. Потрібен час, щоб просто підняти людей із тих підвалів, з тих укриттів під землею. У наявних умовах не можемо використовувати спеціальну техніку, щоб розчистити завали. Все робиться вручну. Але ми віримо, що все вдасться", - розповів Зеленський.

Він також нагадав, що обговорював це питання сьогодні з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем.

"Не було жодного дня, щоб я цим не займався, щоб ми цим не займалися. І я вдячний усім, хто допомагає", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні командир полку "Азов" підполковник Денис Прокопенко записав звернення з приводу ситуації на заводі "Азовсталь" в Маріуполі. Він розповів, що вже другий день, як російські війська прорвалися на територію заводу. Ідуть важкі кровопролитні бої.

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