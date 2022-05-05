​Росіяни обстріляли Чернігівську та Сумську області з гранатометів та мінометів

Росія продовжує обстріли прикордонних районів Чернігівської та Сумської областей.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Так, сьогодні протягом дня, прикордонниками зафіксовано мінометні та гранотометні обстріли прикордонної території в межах Городнянського та Семенівського районів Чернігівщини та Шосткинського району Сумщини.

Усього по територіі України поблизу українського кордону було випущено близько 70 мінометних пострілів зі зброї різного калібру та 24 постріли з автоматичного гранатомету.

Попередньо, обійшлося без жертв. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, 30 квітня прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

Загалом Росія часто завдає ударів по Чернігівщині зі своєї території.