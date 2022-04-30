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Окупанти обстріляли прикордонників на Чернігівщині

Ворог здійснив близько 40 пострілів із міномета.

Окупанти обстріляли прикордонників на Чернігівщині
Фото: ДПСУ

По обіді 30 квітня прикордонники зафіксували обстріл з території Росії в районі українського пункту пропуску "Сеньківка" на Чернігівщині.

Про це повідомляє пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, ворог здійснив близько 40 пострілів із міномету 120 мм калібру.

"Прикордонні наряди під час вказаного обстрілу не постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також у небі над українською територією зафіксовано польоти дронів. Ворог вів повітряну розвідку прикордонної інфраструктури на ділянці відповідальності відділів прикордонної служби "Гірськ" та "Добрянка".

Нагадаємо, що загарбники 28 квітня декілька разів обстріляли Чернігівську область.

Також 23 квітня Росія обстріляла Чернігівську область зі своєї території.

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