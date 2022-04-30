ФСБ скликала у Криму "з'їзд представників кримських татар"

У Криму 30 квітня під контролем ФСБ РФ місцева окупаційна влада скликає "з'їзд представників кримських татар", на якому через відсутність колаборантів зобов'яжуть бути присутніми студентів Кримського інженерно-педагогічного університету, а також працівників бюджетних організацій.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, єдиною метою, заради якої ФСБ організує зазначений "з’їзд ", є імітація підтримки кримськими татарами "політики путіна та спеціальної військової операції" проти України.

"Власне, "з'їздом", що проводитиметься сьогодні, спецслужби РФ в черговий раз, але абсолютно безуспішно спробують обдурити світ, що, мовляв, кримські татари демонструють лояльність до політики країни-окупанта та його президента Путіна. Як можна судити з інформації, що надходить до Меджлісу, спецслужби РФ намітили спеціальний план подальшої дискредитації активістів кримськотатарського національного руху, політв'язнів та членів їхніх сімей. Реалізація цього плану розпочнеться ухваленням на сьогоднішньому "з'їзді" спеціальної заяви його "учасників", - зауважує Чубаров.

Нагадаємо, що в місті Ескі Кирим (Старий Крим) окупаційна влада РФ збирається закрити загальноосвітню кримськотатарську школу № 2 імені Амет-Хана Султана.

18 квітня російська прокуратура заочно подала запит про три роки позбавлення волі для правозахисника, лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.