Окупанти вбили в Маріуполі вдвічі більше людей, ніж фашисти за два роки Другої світової

За два місяці російська армія вбила в Маріуполі вдвічі більше людей, аніж фашисти за два роки окупації міста під час Другої світової війни.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольської міської ради.

Ба більше, окупанти вже незаконно вивезли стільки ж маріупольців, як і гітлерівські війська за роки окупації.

"За два роки фашисти вбили в Маріуполі 10 тисяч мирного населення. А російські окупанти за два місяці – понад 20 тисяч маріупольців. Понад 40 тисяч людей – насильно вивезено. Це один із найстрашніших геноцидів мирного населення в сучасній історії. Армія Росії цілеспрямовано і безжально знищує наше місто та його мешканців" - зазначив мер Маріуполя Вадим Бойченко.

Нагадаємо, що росіяни хочуть повернути частину депортованих мешканців Маріуполя для будівельних робіт у місті, ймовірно, для створення воєнної бази в районі порту.

Як заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, світ готовий допомогти врятувати людей в Маріуполі, але російська сторона відкидає всі пропозиції.