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Україна доводить, що Росія порушила Конвенцію про геноцид, - Кулеба

Відповідний Меморандум передано до Міжнародного суду ООН.

Україна доводить, що Росія порушила Конвенцію про геноцид, - Кулеба
Фото: EPA/UPG

Україна звернулася до Міжнародного суду ООН щодо порушення Росією Конвенції про геноцид.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Україна подала Меморандум до Міжнародного суду ООН. Ми доводимо, що РФ порушила Конвенцію про геноцид, виправдовуючи свою військову агресію безпідставними звинуваченнями України в «геноциді»", - написав він у Twitter.

Кулеба також зазначив, що це - важливий крок для притягнення РФ до відповідальності і відшкодування завданої шкоди.

Нагадаємо, у квітні сейм Литви та парламент Латвії визнали війну в Україні геноцидом. Пізніше аналогічне рішення прийняв парламент Канади.

У травні Сенат Чехії визнав геноцидом злочини росармії в Україні. На початку червня також Сенат Ірландії визнав війну Росії проти України геноцидом.

У Конгресі США підготували резолюцію про визнання війни Росії проти України геноцидом.

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