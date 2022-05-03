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"Дуже важливо, щоб Конгрес США визнав дії Росії геноцидом", - Маркарова

"Не повинно залишитися на нашій планеті місця, в якому росіяни будуть відчувати себе комфортно". 

"Дуже важливо, щоб Конгрес США визнав дії Росії геноцидом", - Маркарова
Фото: Макс Требухов

Наразі дуже важливо, щоб Конгрес США визнав воєнні злочини Росії на території України геноцидом. Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua зазначила посол України в Сполучених Штатах Оксана Маркарова. Водночас вона заявила, що нині Київ активно працює над тим, щоб у США Голодомор також визнали геноцидом. 

"Наша Верховна Рада звернулася до колег у всьому світі з відповідним закликом. Геноцид – це саме те, що Росія робить зараз в Україні, це саме те, що Росія робила під час Голодомору, це саме те, що Росія не раз у попередні століття робила в Україні", - сказала Маркарова. 

За словами дипломата, визнання Росії державою, яка вчинила геноцид, унеможливлює співпрацю з РФ. У рамках цього Україна також просить Сполучені Штати визнати Росію країною - спонсором тероризму. 

"Ми просимо Сполучені Штати також визнати Росію країною – спонсором тероризму. Бо такий статус робить набагато легшим, якщо навіть не автоматично включає, запровадження деяких санкцій та обмежень", - зауважила посол. 

Вона зауважила, що це також дуже важливо для всіх майбутніх судових процесів у міжнародних судах. 

"Тому що не повинно залишитися на нашій планеті місця, в якому росіяни будуть відчувати себе комфортно або в безпеці після того, що вони роблять зараз", - зазначила Маркарова. 

Раніше палата громад парламенту Канади одноголосно підтримала постанову щодо визнання дій РФ в Україні геноцидом.

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