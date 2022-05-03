Україна не готова бачити в мирних гарантіях термін "запевнення" з Будапештського меморандуму - Маркарова

Україна не готова бачити чи використовувати термін "запевнення" у майбутньому всеосяжному документі про гарантії безпеки. Адже це той термін, який був прописаний у Будапештському меморандумі. Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua заявила посол України в США Оксана Маркарова.

"Я думаю, що слово «assurances» (запевнення. – LB.ua) – це не той термін, який ми готові після Будапештського меморандуму використовувати чи бачити в будь-яких документах", - зазначила дипломат.

За її словами, Україна зробила роботу над помилками після того, як Будапештський меморандум, який мав гарантувати безпеку та цілісність українських кордонів, не спрацював і був порушений однією з країн - гарантів, Росією.

"Питання гарантій для України є надзвичайно важливим. Ми зробили роботу над помилками і висновки з історії з Будапештським меморандумом. Ми мали третій за розміром ядерний потенціал, який добровільно віддали в обмін на те, що Україна вважала гарантіями. А виявилось, що це запевнення. І у 2014 році виявилось, що навіть запевнення ніяк не працюють. Тому Україна зараз говорить про те, що ми повинні не тільки перемогти в цій війні, не тільки отримати справедливий мир, а й мати гарантії, що цей мир буде збережено", - зазначила Маркарова.

Раніше заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд в інтерв'ю "Європейській правді" заявила, що Вашингтон готовий говорити про безпекові запевнення, а не безпекові гарантії.