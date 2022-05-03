Естонія хоче відкликати свої підписи під договорами про сухопутний і морський кордон з РФ

Естонія хоче відкликати підписи під договорами про сухопутний і морський кордон з Росією, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Відповідну пропозицію уряду розгляне сьогодні, 3 травня, естонський парламент.

"Після завершення окупації та відновлення незалежності територія Естонії та сухопутний кордон de jure на основі правонаступності відновлюються такими, як це передбачено у Тартуському мирному договорі", - йдеться в пояснювальній записці.

Як відомо, Естонія та Росія не мають юридично оформленого кордону. Прикордонний договір обидві держави підписали в 2005 році після переговорів, що тривали понад 10 років. Щоправда, естонська сторона під час його ратифікації включила до преамбули згадку про дієвість Тартуського мирного договору 1920 року, на підставі якого проходив довоєнний кордон.

Нагадаємо, посол Естонії в Україні Каїмо Кууска заявив, що Росія погрожує Естонії та має військові плани проти цієї держави.

Болгарія та Естонія у межах розширених санкцій ЄС заборонили суднам під російським прапором заходити до своїх портів.