​Стефанчук прокоментував антисемітські заяви Лаврова: "Ізраїлю варто переглянути своє ставлення до Путіна та РФ"

"Ракети, випущені Росією у перші дні війни по Бабиному Яру в Україні, - не випадковість".

Спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував антисемітські заяви міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова.

Про це він написав у фейсбуці.

"Своїми антисемітськими заявами лавров підтвердив: ракети, випущені Росією у перші дні війни по Бабиному Яру в Україні, - не випадковість. Ізраїлю слід переглянути своє ставлення до Путіна і Росії, щоб не допустити того, що вони "можуть повторити", - зазначив Стефанчук.

Нагадаємо, Лавров дав інтерв'ю італійській телекомпанії Mediasat 1 травня, в якому намагався виправдати військову агресію РФ щодо України. Він заявив, що "найзапекліші антисеміти, як правило, - євреї", аби довести необхідність "денацифікації".

Міністр закордонних справ Ізраїлю Яїр Лапід відреагував на слова Лаврова. У своєму Twitter він написав, що "висловлювання міністра закордонних справ РФ – це обурлива і непоправна заява, а також жахлива історична помилка. Євреї не вбивали себе під час Голокосту. Звинувачувати євреїв у антисемітизмі - це найгірша форма расизму щодо євреїв".

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 2 травня зазначив, що Росія "щоденно робить такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність". Він запитав, "Чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію?".