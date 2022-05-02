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Уряд має корткострокову та цільову програму забезпечення переселенців житлом, - Смирнов

Усі вона в стадії практичної реалізації

Уряд має корткострокову та цільову програму забезпечення переселенців житлом, - Смирнов
Фото: president.gov.ua

Уряд має три програми з відновлення житла, що постраждало у війні з Росією, - короткострокову, середньострокову ти цільову. Про це в інтерв’ю LB.ua розповів заступник голови Офісу президента Андрій Смирнов

За його словами, в межах короткострокової програми урядом вирішується питання виділення місць на соціальних об’єктах - санаторії, школи, туристичні будинки, де можна просто зараз тимчасово розташувати внутрішньо переміщених людей, які стали жертвами російської агресії і втратили житло.

Також заступник голови Офісу ОП нагадав, що запущена програма «Прихисток», яка передбачає компенсацію витрат громадянам, які зголосилися прихистити в себе тимчасово переміщених осіб. І ведеться спорудження тимчасового житла - модульних конструкцій, які вже почали встановлювати на Західній Україні.

“Другий блок – це середньострокова програма. Вона передбачає викуп побудованих квартир у забудовників, дофінансування будівництва з високим ступенем готовності, щоб максимально швидко, припустімо - за пів року, добудувати будинки. Також це програми підтримки профільної галузі, щоб стимулювати активне будівництво житла”, - зазначив Смирнов. 

І цільова програма, за його словами, - це відбудовування житла на територіях, на яких воно було зруйноване.

“Це три блоки, якими безпосередньо займається уряд, Офіс президента, президент. Ці всі блоки в роботі, в стадії вже практичної реалізації, напрацювання конкретних строків, термінів, планів, фінансування тощо”, - заявив заступник очільника Офісу президента.

Нагадаємо, 19 квітня у Львові відкрили перше модульне містечко для переселенців. Також, за словами очільника Львівської ОВА Максима Козицького, у області є 1200 квартир, що теоретично можуть бти викуплені державою для вимушених переселенців.

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