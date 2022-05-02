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Джилл Байден зустрінеться з українськими біженцями в Словаччині та Румунії

Перша леді США відвідає ці країни 5-9 травня. 

Джилл Байден зустрінеться з українськими біженцями в Словаччині та Румунії
Джилл Байден
Фото: Facebook Dr. Jill Biden

Перша леді США Джилл Байден зустрінеться з українськими біженцями та волонтерами під час візиту в Словаччину та Румунію 5-9 травня. В неділю, у американський День матері, Байден матиме зустріч з українками та їхніми дітьми, які вимушено покинули свої домівки через російський напад, пише Reuters.

Перша леді також зустрінеться з американськими військовими на авіабазі в Румунії, після чого відправиться в Бухарест на зустріч із урядовцями і співробітниками посольства, працівниками гуманітарної допомоги та вчителями, які працюють з українськими переміщеними дітьми.

Поїздка передбачає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Нємєцьке, де Байден матиме зустріч з урядовцями, переміщеними людьми та працівниками служб допомоги. 

Нагадаємо, американський президент Джо Байден зустрічався з українськими біженцями під час березневого візиту до Польщі. Після цієї зустрічі він назвав Путіна "різником". 

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