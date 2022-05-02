Для евакуації погодили дві додаткові локації посадки – Мангуш та Луначарське кільце

На сьогодні, 2 травня, для посадки людей в евакуаційну колону з Маріуполя погодили дві додаткові локації. Це селище Мангуш та Луначарське кільце біля Бердянська, повідомили в Telegram Маріупольської міської ради.

Там додали, що погодження відбулося за підтримки ООН та Червоного хреста.

"Якщо у вас залишилися родичі або знайомі там, намагайтеся зв'язатися з ними та передати інформацію щодо можливої евакуації", – зазначили в міськраді.

Оновлення. ООН та Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та на Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть з Маріуполя.

"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)", – заявили в Маріупольській міській раді.

Нагадаємо, позавчора окупанти дозволили вивезти з маріупольського заводу Азовсталь, в укриттях якого перебували сотні мирних та поранені військові, перших 20 людей. Учора українська влада повідомила, що з заводу вдалось евакуювати понад 100 українців.

Сьогодні о 7 ранку за планом мав розпочатися наступний етап евакуації з Маріуполя з посадкою біля Порт-Сіті.