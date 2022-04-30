"Нам невідомо, чому саме їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію".

Евакуаційна колона забрала з "Азовсталі" в Маріуполі перших цивільних, та не забирає поранених українських військових.

Про це повідомив заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар (Калина).

"З шостої ранку ми чекали на приїзд евакуаційної колони, яка приїхала лише 18.25. Станом на 19.40 ми передали в домовлене місце 20 цивільних, яких вдалося визволити з-під завалів, це жінки та діти. Ми надіємося, що ті люди поїдуть в напрямку домовленому, а саме – Запоріжжя, на підконтрольну Україні територію. Щодо поранених, це люди, які потребують необхідної медичної допомоги, але нам невідомо, чому саме їх не забирають, та про них зовсім не йде мова щодо їхньої евакуації на підконтрольну Україні територію", – підкреслив Калина.

Він наголосив, що "Азов" просить "прогарантувати виїзд не тільки цивільних, а також поранених наших військовослужбовців, яким необхідна медична допомога".

Щодо перебігу евакуації, то заступник командира "Азову" розповів, що всі ніч по території заводу працювала ствольна ворожа артилерія, яка "спричинила нові завали, нові руйнування".

"Режим тиші, який повинен був розпочатися в 6.00, розпочався лише в 11-ій годині. І так, це правда, станом на зараз обидві сторони дотримуються режиму тиші", – додав Паламар.

Він розповів, що наразі українські військові рятують з-під завалів цивільних.

"Проводиться спеціальна рятувальна операція силами військовослужбовців полку "Азов", де ми з-під завалів тросами дістаємо людей, це літні люди, жінки та діти. Ми надіємося, що цей процес буде далі продовжено та нам вдасться евакуювати всіх цивільних", – додав заступник командира "Азову".

Нагадаємо, раніше Маріупольська міська рада повідомила, що сьогодні, ймовірно, вдасться вивезти мешканців заблокованого росіянами міста на підконтрольну Україні територію.

Міський голова оточеного міста наголосив, що в "Азовсталі" лишаються сотні мирних мешканців. На заводі майже нема їжі, води, ліків. Тому негайно потрібен порятунок людей, оскільки рахунок йде на години.

CNN повідомило, що майже всі будівлі на "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються українські захисники, зруйновані.