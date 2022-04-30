Ворог прагне взяти під повний контроль Рубіжне і Попасну, аби надалі наступати на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове, – Генштаб

На Донецькому напрямку ворог веде активні бойові дії практично вздовж всієї лінії зіткнення. Не припиняються авіаційні удари та артилерійські обстріли позицій українських захисників.

"Основні зусилля противника зосереджені на веденні наступальних дій на Лиманському, Сєверодонецькому, Попаснянському і Курахівському напрямках з метою взяття під повний контроль населених пунктів Рубіжне, Попасна та, імовірно, здійснення подальшого наступу на Лиман, Слов’янськ та Барвінкове", – повідомив Генеральний штаб ЗСУ у вечірньому зведенні 30 квітня.

На Маріупольському напрямку ворог продовжив завдавати авіаційних ударів по місту Маріуполь. Основні зусилля зосереджено на блокуванні підрозділів Сил оборони в районі заводу “Азовсталь”.

На Південнобузькому напрямку окупанти, силами 8-ї та 49-ї загальновійськових армій, 22-го армійського корпусу, берегових частин чорноморського флоту Південного військового округу та повітряно-десантних військ ведуть бойові дії з метою покращення свого тактичного становища.

На Миколаївському напрямку ворог продовжує спроби вогневого ураження позицій наших військ.

На Бессарабському напрямку окупанти розповсюджують дезінформацію щодо загрози населенню Придністровського регіону Республіки Молдова з боку України.

На Сіверському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли підрозділів наших військ та інфраструктури у прикордонних з російською федерацією районах України.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що українські війська відновили контроль над чотирма селами у Харківській області. Противник продовжує зосереджувати сили і засоби як на тимчасово зайнятих територіях Харківщини, так і у Бєлгородській області РФ.