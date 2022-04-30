Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
Сергій Волина: «Уночі було пряме влучення авіабомби в госпіталь. Операційна знищена. Багато хлопців померло»
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Києві пролунали вибухи, є постраждалі (оновлено)
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
У Запорізькій ОДА спростували інформацію про викрадення росіянами скіфського золота
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Хмельниччина зазнала ракетного обстрілу, - голова ОВА
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Американська реактивна система залпового вогню M270 вперше “попрацювала” по окупантах на Донеччині
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Ангари окупантів з “грузом 200” забиті “битком”, – СБУ
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Бородянського півника передали до музею разом із шафкою
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Випущені по Києву ворожі ракети влучили у 22-поверхівку, відомо про 10 постраждалих
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
Унаслідок обстрілу Києва окупантами загинула журналістка “Радіо Свободи” Віра Гирич
ГоловнаСуспільствоВійна

Майже всі будівлі на "Азовсталі" - зруйновані, - CNN

Це видно із нових супутникових знімків Maxar Technologies.

Майже всі будівлі на "Азовсталі" - зруйновані, - CNN

Майже всі будівлі на "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються українські захисники, зруйновані, повідомляє CNN.

Це видно з нових супутникових знімків Maxar Technologies.

У дахах будівель - великі діри, деякі покрівлі обвалені. Частина споруд перетворилися на руїни.

Чимало житлових та урядових будівель на схід від "Азовсталі" також повністю зруйновані.

Нагадаємо, Маріупольська міська рада повідомила, що сьогодні, ймовірно, вдасться вивезти мешканців заблокованого росіянами міста на підконтрольну Україні територію.

Бійці полку "Азов" оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку в Маріуполі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також