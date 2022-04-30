Майже всі будівлі на "Азовсталі" - зруйновані, - CNN

Майже всі будівлі на "Азовсталі" в Маріуполі, де переховуються українські захисники, зруйновані, повідомляє CNN.

Це видно з нових супутникових знімків Maxar Technologies.

У дахах будівель - великі діри, деякі покрівлі обвалені. Частина споруд перетворилися на руїни.

Чимало житлових та урядових будівель на схід від "Азовсталі" також повністю зруйновані.

Нагадаємо, Маріупольська міська рада повідомила, що сьогодні, ймовірно, вдасться вивезти мешканців заблокованого росіянами міста на підконтрольну Україні територію.

Бійці полку "Азов" оприлюднили відео знищення російськими окупантами житлового багатоповерхового будинку в Маріуполі.