"Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками", - відреагували українські захисники.

Російські загарбники почали використовувати безпілотники Міністерства з надзвичайних ситуацій РФ.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід" ЗСУ.

"На Донеччині воїни-розвідники угруповання Об’єднаних сил успішно нищать ворожі багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси російських окупантів "Орлан-10". На фото видно, що "пташка" належить до мчс російського рейху. Видно, зовсім тяжко в окупантів зі своїми безпілотниками", - зазначили українські військові.

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

Фото: Facebook/Оперативно-тактичне угруповання "Схід"

В ЗСУ жартують - чекають тепер на російські "бойові дельтаплани і тактичні повітряні кулі з повітряними зміями".

Нагадаємо, станом на 30 квітня українські захисники знищили 232 ворожих БПЛА.

Сьогодні на Запоріжжі ЗСУ збили ворожий безпілотник, який коригував вогонь артилерії. Вчора такий же апарат знищили над Дніпропетровщиною.