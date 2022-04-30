Непомітно зливали дизпаливо у каністри та викидали їх з тепловозу.

Сімох мешканців Полтавської області підозрюють у розкраданні та привласненні близько 5 тис. літрів дизельного палива, що належить локомотивному депо Лубенського району.

Про це повідомляє пресцентр Національної поліції.

Працівники слідчого управління спільно з оперативниками Управління карного розшуку полтавського обласного Главку встановили понад десяток епізодів злочинної комбінації.

Правоохоронці з’ясували, що спільники непомітно зливали дизпаливо у каністри та викидали їх з тепловозу під час руху. Викрадене вантажили на ВАЗ, припаркований за межами одного з населених пунктів району, та перевозили до гаражного приміщення з метою подальшої реалізації.

Заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун зазначив: «Про підозру у вчиненні ряду злочинів повідомлено 7 мешканцям Полтавської області, серед яких є особи, наділені певною правомочністю щодо майна локомотивного депо. Четверо з них були затримані у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм вже обрали запобіжні заходи: трьом – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень кожному, одному – цілодобовий домашній арешт. Також вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів іншим трьом фігурантам".

Санкція статті ККУ передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, що у Києві обікрали поштовий склад майже на 1 мільйон гривень. Поліцейські вже затримали трьох зловмисників.