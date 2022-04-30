Росіяни готуються до більшої активізації бойових дій на сході, - Міноборони

Російські окупаційні війська нарощують інтенсивність наступу на сході України і готуються до ще більшої активізації бойових дій.

Про це на брифінгу в суботу, 30 квітня, повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, інформує Інтерфакс-Україна.

"Російські війська поступово нарощують інтенсивність ведення наступу на сході України одночасно в усіх напрямках. І найбільша його активність зараз спостерігається на Слобожанському та Донецькому напрямках. Крім того, відзначені ознаки підготовки агресора до ще більшої активізації бойових дій", - сказав він.

За словами спікера Міноборони, про це свідчать окремі підготовчі дії противника. Наприклад, у Балаклійській центральній районній лікарні звільняються ліжко-місця та обладнано додатковий польовий госпіталь. Водночас у російському місті Ростов-на-Дону на території військового госпіталю окупанти розташували додаткові холодильні установки для зберігання тіл загиблих.

Нагадаємо, що російські окупанти на Луганщині хочуть здолати оборону ЗСУ на Попаснянському напрямку, у Гірській громаді та в Рубіжному.

За даними Генштабу, на Слобожанському напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих позицій і завданні вогневого ураження підрозділам ЗСУ. З метою посилення угруповання ворог здійснює переміщення окремих підрозділів зі складу Східного округу з території Бєлгородської області до району Ізюма. У Східній операційній зоні ворог продовжує вести наступ на Лиманському, Сєвєродонецькому, де намагається завершити захоплення Рубіжного, на Попаснянському та Курахівському напрямках. Успіху не має, бойові дії тривають.