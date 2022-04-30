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На Запоріжжі росіяни викрали 213 цивільних українців

Загалом з полону повернулося 125 осіб.

На Запоріжжі росіяни викрали 213 цивільних українців
Фото: Дмитро Живицький

За час військової агресії з боку Росії зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб у Запорізькій області.

Про це у телеграмі повідомляє Запорізька ОВА.

"За час військової агресії з боку російської федерації станом на вечір 28 квітня комісією ОВА зафіксовано 213 викрадень цивільних осіб. З них ще 88 продовжують перебувати в заручниках. За тиждень було звільнено 20 цивільних осіб. Загалом з полону повернулося 125 осіб, 9 з яких звільнено внаслідок обміну", - йдеться в дописі.

Нагадаємо, що голів двох громад Запорізької області – Новоуспенівської та Кирилівської – Івана Сеника та Івана Малєєва звільнили з полону.

Також російські загарбники викрадають у Рубіжному дітей і змушують їхніх матерів ставати "шпигунками". У разі відмови погрожують розстрілом малечі.

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