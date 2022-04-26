Російські загарбники викрадають у Рубіжному дітей і змушують їхніх матерів ставати "шпигунками". У разі відмови погрожують розстрілом малечі.

Про це повідомив керівник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Орки крадуть дітей, а потім змушують матерів, щоб вони йшли на позиції українських військових під егідою того, що їм потрібна гуманітарка. Брати якісь там гуманітарні набори або просто продукти, потім повертатись назад і розповідати, як облаштовані позиції українських захисників. Якщо жінки цього не зроблять, то вони погрожують розстріляти дітей", - розповів Гайдай.

Він зазначив, що в Рубіжному ЗСУ успішно відбивають атаки ворога й не дають окупантам просунутися вглиб міста. Тож загарбники вдаються до цинічних методів збору розвідданих.

Нагадаємо, росіяни викрали й досі не повернули сина голови Запорізької райдержадміністрації. Днями загарбники захопили в полон сина керівниці Маріупольської кінокомісії, директорки маріупольського кінофестивалю "Кіно і Ти" Ольги Новікової.

Сьогодні стало відомо, що двох дітей, котрих російські загарбники примусово вивезли з Маріуполя, повернули родичам.