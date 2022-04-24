"Мені дали термін до завтра 25. 04. 2022 р.", - повідомила мати полоненого Ольга Новікова.

Російські загарбники захопили в полон сина керівниці Маріупольської кінокомісії, директорки маріупольського кінофестивалю "Кіно і Ти" Ольги Новікової.

Про це Новікова написала у своєму Facebook.

"Друзі, мій син Олексій Артемович Новіков 2004 р.н., студент Маріупольського державного університету, служив у ТРВ Маріуполя з 25. 02. 2022 р. Він потрапив у полон до російських військових 23.04.2022 поблизу Маріуполя. Мені сьогодні зателефонували і вимагали викуп за його життя. 5000 євро. Допоможіть зібрати цю суму. Допоможіть зберегти життя моєму хлопчику! Мені дали термін до завтра 25. 04. 2022 р.", - повідомила жінка.

"Це - справжній тероризм. Хлопця тримають в районі с. Малоянісоль. Новіков Олексій проходив службу в ТерО. Наразі Україна включила його в перелік полонених. Але гарантій збереження життя досі немає", - зазначив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Нагадаємо, днями в Запорізькій області окупанти викрали співробітників поліції та ДСНС.

У полоні окупантів перебуває наразі близько 700 українських військових.