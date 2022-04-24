Росія відмовилась припинити обстріли на Великдень для евакуації з Маріуполя, - Верещук

Росія відмовилась забезпечити режим припинення вогню для евакуації людей із Маріуполя.

Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в ефірі телемарафону.

"Нам не вдалося відкрити гуманітарний коридор. Росія не підтвердила гарантію режиму припинення вогню, а тому будемо пробувати завтра", - сказала Верещук, відповідаючи на запитання, чи вдалося сьогодні евакуювати людей із Маріуполя.

Вона також наголосиола, що це питання має підняти генсек ООН Антоніу Гутерреш під час свого візиту до Росії 26 квітня.

"Ми вже не просимо, ми вимагаємо від ООН забезпечити режим припинення вогню і відкриття гуманітарного коридору і з "Азовсталі", і з Маріуполя в цілому... На "Азовсталі" зараз 1000 жінок і дітей, плюс – 500, може навіть більше, поранених, майже 50 осіб потребують ургентної негайної кваліфікованої допомоги... Саме про це має говорити пан Гутерреш в Москві, якщо він збирається говорити про мир… Решта домовленостей не матимуть ваги, бо найголовніше, що може зробити ООН і не можуть зробити інші - це відкрити гуманітарний коридор", - додала міністерка.

Зазначимо, що 28 квітня генсек ООН приїде в Україну.

Російська армія спричинила в Маріуполі одну з найбільших гуманітарних катастроф. Загарбники бомблять мирних мешканців, блокують гуманітарну допомогу та евакуаційні коридори. Маріупольський міський голова заявляв, що від початку російського вторгнення у місті загинули до 20 тисяч мирних жителів.

24 квітня Володимир Зеленський провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом, під час якої наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних із Маріуполя, зокрема - з "Азовсталі".

Заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар раніше записав відеозвернення з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь. Він наголосив, що мирні мешканці, які ховаються від російських обстрілів на "Азовсталі", не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки, попри заяви російських військ про припинення вогню, обстріли продовжуються. Паламар закликав до дотримання гарантій безпеки і наголосив, що лише за підтримки третьої сторони цивільні могли б вийти з заводу.

Командир 36-ї бригади морпіхів майор Сергій Волина закликав Німеччину виступити гарантом евакуації.