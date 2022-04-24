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Зеленський ​обговорив із Ердоганом евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини

Президент Туреччини готовий сприяти переговорному процесу між Україною і РФ.

Зеленський ​обговорив із Ердоганом евакуацію з Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини
Архівне фото

Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Вони обговорили евакуацію з заблокованого росіянами Маріуполя та можливі гарантії безпеки з боку Туреччини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hurriyet.

Ердоган заявив про необхідність евакуації поранених і мирних жителів Маріуполя. Він також висловив готовність надавати всебічне сприяння в переговорному процесі між Україною і Росією.

"Президент Ердоган заявив, що він також позитивно розглядає питання про те, щоб стати га

рантом безпеки для України", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що в найближчі години Ердоган проведе телефонну розмову з президентом країни-агресорки РФ Володимиром Путіним.

Зеленський наголосив, що телефонна розмова була важливою у контексті майбутнього контакту Ердогана з Путіним.

"Провів важливу телефонну розмову з президентом Ердоганом нппередодні його перемовин із Путіним наголосив на необхідності негайної евакуації цивільних з Маріуполя, зокрема з «Азовсталі», негайного обміну заблокованих військових", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, раніше заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення з приводу евакуації цивільного населення та військового гарнізону з міста Маріуполь. Він наголосив, що мирні мешканці, які ховаються від російських обстрілів на "Азовсталі", не мають можливості покинути своїх підвалів. Вони бояться, оскільки, попри заяви російських військ про припинення вогню, обстріли продовжуються.

Паламар закликав до дотримання гарантій безпеки і наголосив, що лише за підтримки третьої сторони цивільні могли б вийти з заводу

Командир 36-ї бригади морпіхів майор Сергій Волина закликав Німеччину виступити гарантом евакуації.

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