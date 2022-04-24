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З Попасної на Великдень евакуювались 16 мирних мешканців

Охочих виїхати було більше, але росіяни відкрили вогонь. 

З Попасної на Великдень евакуювались 16 мирних мешканців
Евакуація з Попасної, 24 квітня
Фото: Сергій Гайдай у Telegram

16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог не припиняв обстрілів, повідомив голов Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу. Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки", – зазначив він.

Гайдай повідомив, що охочих врятуватись від «руського миру» було й більше. За ними відправили автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.

Нагадаємо, ворог відмовився від Великодного перемирʼя. Сьогодні евакуація з чотирьох областей проходить потягами. 

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