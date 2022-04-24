З Попасної на Великдень евакуювались 16 мирних мешканців

Охочих виїхати було більше, але росіяни відкрили вогонь.

16 жителів Попасної евакуювались на Великдень. Ворог не припиняв обстрілів, повідомив голов Луганської ОВА Сергій Гайдай у Telegram.

"Вони виїхали на автобусі, яким вранці до громади було завезено гуманітарну допомогу. Серед евакуйованих травмований чоловік. Вночі він отримав ушкодження через обвал перекриття у підвалі багатоповерхівки", – зазначив він.

Гайдай повідомив, що охочих врятуватись від «руського миру» було й більше. За ними відправили автомобілі, однак почались обстріли. Одну автівку посікло уламками снаряду.

Нагадаємо, ворог відмовився від Великодного перемирʼя. Сьогодні евакуація з чотирьох областей проходить потягами.