США відправлять в Україну бронетранспортери М113

Губернатор штату Західна Вірджинія (США) Джим Джастіс заявив, що Нацгвардія відправить бронетранспортери в Україну, яка протистоїть російській агресії.

Про це повідомляє AP.

У повідомленні йдеться про бронетранспортери M113. Ці транспортні засоби можуть переміщати солдатів і обладнання, забезпечуючи захист від стрілецької зброї.

"Ми сподіваємося і молимося, що це дасть українцям серйозний захист їхньої країни", - сказав Джастіс.

Губернатор не сказав про яку кількість бронетранспортерів йдеться.

Раніше цього року він наказав зупинити у штаті купівлю і продаж напоїв з Росії. Губернатор також попросив Асоціацію Західних Віргінських роздрібних продавців видалити російські напої з їхніх магазинів.

Зазначимо, що M113 — основний гусеничний бронетранспортер, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США та багатьох армій інших країн світу. Екіпаж M113 складається з двох людей: механіка-водія і командира, крім них бронетранспортер може штатно перевозити одинадцять десантників.

Озброєння M113 в варіанті бронетранспортера складається з одного 12,7-мм кулемета M2HB. Кулемет розміщується на командирській башті, що дозволяє йому робити круговий обстріл. Боєкомплект кулемета складається з 2000 набоїв стрічками по 100 штук.

Нагадаємо, що США почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню (РСЗВ).

Міністр оборони США Ллойд Остін вирушить до Німеччини наступного тижня, щоб провести з союзниками переговори щодо оборонних потреб України.