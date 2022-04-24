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Великодня ніч у Києві пройшла спокійно

Столиця повертається до комендантської години з 22:00 по 5 годину ранку. 

Великодня ніч у Києві пройшла спокійно
Ілюстративне фото
Фото: Сергей Нужненко

Великодня ніч у Києві минула спокійно. Богослужіння відбудилися в режимі онлайн-трансляції, повідомив заступник голови КМДА Микола Поворозник у Facebook.

Відсьогодні місто повертається до встановленої раніше комендантської години з 22 години по 5 (у ніч на 24 квітня вона почалася з 23:00).

"Місто продовжує жити в режимі воєнного стану. Мешканці отримують усі комунальні послуги, працює громадський транспорт, аптеки, банки, заправки, СТО, заклади торгівлі та інші. Для автомобільного сполучення лівого й правого берега Києва працює Дарницький, Північний та Південний мости. Закликаю водіїв пропускати «швидку» та машини з гуманітарною допомогою", – повідомив Поворозник.

Він нагадав, що на період дії воєнного стану населенню заборонено відвідувати лісопаркові зони поза межами житлових масивів – на околицях Києва та в області тривають роботи з розмінування.

Росія, як відомо, відмовилася від Великодневого перемирʼя. Сигнали повітряної тривоги лунали вночі у Києві та більшості областей України. 

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