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Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний

Ракети були випущені з кораблів у Чорному морі. 

Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний
Електронна компонентна база російської крилатої ракети Х-101
Фото: Facebook/Головне управління розвідки Міністерства оборони України

23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь»

Нагадаємо, за попередню добу підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет. 23 квітня російські окупанти випустили щонайменше шість крилатих ракет по Одесі, убивши 8 осіб, у тому числі – тримісячну дитину. На злочин гостро відреагував президент Зеленський, назвавши убивство дітей новою національною ідеєю Росії

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