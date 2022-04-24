Підрозділ ППО збив дві крилаті ракети, націлені на порт Південний

Ракети були випущені з кораблів у Чорному морі.

23 квітня о 22.00 на Одещині воїни зенітного ракетного підрозділу Повітряних Сил збили дві російські крилаті ракети, які були випущені з акваторії Чорного моря російським кораблем та прямували у напрямку порту Південний.

Про це повідомила служба зв’язків з громадськістю повітряного командування «Південь».

Нагадаємо, за попередню добу підрозділи ППО Повітряних Сил та Сухопутних військ уразили дев’ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, три літаки та п’ять крилатих ракет. 23 квітня російські окупанти випустили щонайменше шість крилатих ракет по Одесі, убивши 8 осіб, у тому числі – тримісячну дитину. На злочин гостро відреагував президент Зеленський, назвавши убивство дітей новою національною ідеєю Росії.