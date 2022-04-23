Труханов перед розбитим росіянами будинком в Одесі: "У мене за спиною те, що окупанти називають військовим обʼєктом"

Мер Одеси Геннадій Труханов оприлюднив відео з місця влучання російської ракети в житловий багатоповерховий будинок.

На відео, оприлюдненому в Telegram, українські рятувальники розбирають завали будівлі.

"У мене за спиною те, що окупанти називають військовим обʼєктом. Те, що вони сьогодні вразили своєю високоточною зброєю. Ось це вони називають військовим обʼєктом. Вже зараз підтверджено 8 загиблих, з яких одна тримісячна дитина. Дівчинка. Одеситка, яка так і не побачила життя. Тварюки, і горіти вам у пеклі", – сказав одеський міській голова.

Росіяни після ракетної атаки на житловий будинок збрехали, що нібито вразили зброю, надіслану Україні.

Внаслідок влучання ракети загинула родина – Явкіна Людмила, її дочка Явкіна Валерія та тримісячна онука Кіра. Поранені ще щонайменше 18 людей.