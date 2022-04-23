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Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 6, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)

Кількість жертв може зрости.

Кількість жертв унаслідок ракетного удару окупантів по Одесі зросла до 6, серед убитих – тримісячна дитина (оновлено)
Фото: Скрін з відео

5 убитих і 18 поранених українців виявили в Одесі рятувальники після ракетного удару російських окупантів.

Про це в телеграмі написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Одеса. 5 убитих та 18 поранених українських громадян. Це тільки ті, кого знайшли. І, скоріше за все, буде більше.. Серед убитих – трьохмісячна дитина. Малеча, яка мала зустрічати з батьками свій перший Великдень", – написав Єрмак.

Оновлення 18:52. Кількість жертв внаслідок обстрілу окупантів зросла до 6.

Боєприпас влучив у шістнадцятиповерховий житловий будинок близько 14:35 у Київському районі Одеси. Сталося подальше загорання квартир на 4 та 5 поверхах.

О 15:54 пожежу локалізовано на площі 220 м кв, ліквідовано близько 17:00.

“На даний час відомо про загибель 6 осіб, з яких 1 дитина, постраждало 18 осіб. З-під завалів врятовано 2 людей, евакуйовано 86 мешканців. Від ДСНС залучено 96 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 23 квітня російські окупанти випустили щонайменше шість крилатих ракет по Одесі.

Російська армія заявила, що під час розпочатої цього тижня другої фази "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом і Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.

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