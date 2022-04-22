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Повний контроль над Донбасом та сухопутний коридор у Крим: Росія озвучила свій план на другу фазу війни

У РФ заговорили про утиски росіян у Придністров’ї.

Повний контроль над Донбасом та сухопутний коридор у Крим: Росія озвучила свій план на другу фазу війни
Навчання окупантів у Криму
Фото: Міноборони РФ

Російська армія під час розпочатої цього тижня другої фази розпочатої 24 лютого "спецоперації" планує встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною та забезпечити сухопутний коридор у Крим.

Про це 22 квітня повідомив виконувач обов'язків командувача військ Центрального військового округу Рустам Міннекаєв.

"З початку другої фази спецоперації, вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор у Крим, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", – цитує Міннекаєва російське агентство "Интерфакс".

За словами російського військового високопосадовця, контроль російської армії над Півднем України також дозволить отримати вихід до Придністров'я.

"Контроль над півднем України – це ще один вихід у Придністров'ї, де також фіксуються факти утисків російськомовного населення", – зазначив Міннекаєв.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак відреагував на заяви РФ про "другу фазу".

"Вони думають, що можуть захопити Донбас і Південь України, розраховуючи на економічний тиск нашої держави. У нас є власні сценарії захисту України і хочу нагадати, що чимало планів кремля вже були зруйновані роботою нашої армії та народу. Це війна за Свободу і ми переможемо", – написав Єрмак у телеграмі.

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