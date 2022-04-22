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"Росіяни ​відкрили коридор для здачі в полон, але він нам не потрібен", – Верещук про евакуацію з "Азовсталі"

Не випускаючи цивільних із "Азовсталі", окупанти намагаються тиснути на українських військових.

"Росіяни ​відкрили коридор для здачі в полон, але він нам не потрібен", – Верещук про евакуацію з "Азовсталі"
Фото: ОПУ

Віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук пояснила іноземним ЗМІ ситуацію щодо евакуацію із заблокованого російськими військами заводу "Азовсталь" у Маріуполі Донецької області.

"Росіяни відмовляються відкрити коридор для цивільних, цинічно вдаючи, що вони не розуміють різницю між коридором для здачі в полон військових і гуманітарним коридором для евакуації цивільних. Все вони розуміють. Просто таким чином вони намагаються додатково тиснути на наших військових", – пояснила урядовиця ситуацію, звертаючись, зокрема, до іноземних ЗМІ.

Вона нагадала, що на "Азовсталі" перебувають українські військові та приблизно 1000 цивільних. 

"Бувають коридори для здачі в полон. Росіяни відкрили такий, але він нам не потрібен. Бо наші військові не хочуть здаватися їм у полон. Бувають гуманітарні коридори для евакуації цивільних із зони бойових дій. Нам потрібен такий коридор з Азовсталі, щоб евакуювати звідти жінок, дітей та людей похилого віку", – пояснила Верещук. 

Віцепрем’єрка зауважила, що лише деякі офіційні російські спікери не соромляться озвучувати брехню, що нібито гуманітарний коридор надано, але наші цивільні чомусь не хочуть ним скористатися. 

"Нам важливо, щоб міжнародні ЗМІ чітко розуміли правду: росіяни бояться штурмувати Азовсталь, але при цьому вони свідомо та цинічно не випускають з Азовсталі цивільних, намагаючись таким чином додатково тиснути на наших військових", – наголосила українська міністр. 

Вона вкотре звернулася до світових лідерів і світової спільноти негайно докласти зусиль для відкриття гуманітарного коридору з "Азовсталі" для жінок, дітей та осіб похилого віку.

Як повідомляли, учора, 21 квітня, російські війська знову зірвали евакуацію з Маріуполя. Біля точки збору почався обстріл, через що коридор довелося закрити.

Учора дісталися Запоріжжя чотири автобуси з Маріуполя, що виїхали позавчора. Однак 20 квітня гуманітарний коридор також не спрацював так, як планувалося, оскільки окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія заявили, що готові їхати до Маріуполя на переговори для евакуації та мирних мешканців та бійців полку "Азов".

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