​Подоляк і Арахамія підтвердили готовність їхати в Маріуполь на переговори про евакуацію

"Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк підтвердив, що він та голова української делегації на переговорах з РФ Давид Арахамія готові їхати до Маріуполя на переговори для евакуації та мирних мешканців та бійців полку "Азов".

Про це він повідомив у соцмережах.

"Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів", - написав Подоляк у Twitter.

Так. Без жодних умов. Готові провести спеціальний раунд переговорів у Маріуполі. Один на один. Два на два. Щоб забрати наших хлопців, азовців, військових, цивільних, дітей, живих і поранених. Усіх. Бо вони свої. Бо вони в моєму серці. Назавжди. Без варіантів. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 20, 2022

Арахамія також наголосив, що готовий до переговорів із російською стороною щодо евакуації. Він наголосив, що представники української делегації підтримують постійний зв’язок з українськими силами в Маріуполі.

"Сьогодні в розмові із захисниками міста була озвучена пропозиція провести безпосередньо на місці переговорний раунд щодо евакуації нашого військового гарнізону. Зі свого боку ми готові виїхати на такі переговори в будь-який момент як тільки отримаємо підтвердження російської сторони", - написав він у Telegram-каналі.

Нагадаємо, заступник командира полку "Азов" капітан Святослав Паламар записав відеозвернення, в якому він повідомив, що спілкувався з Подоляком та Арахамією, і вони заявили, що готові приїхати в Маріуполь на переговори з російською стороною щодо евакуації віськового гарнізону який тут залишився.