ЗСУ відбили дев'ять атак ворога на Донбасі, - Штаб ООС

Захисники України знищили техніку та ворожий склад з боєприпасами.

Упродовж доби військовослужбовці Об’єднаних сил успішно відбили дев'ять атак російських загарбників на Донецькому та Луганському напрямках і завдали втрат ворогу.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема українські захисники знищили один зенітний ракетний комплекс, один танк, одну артилерійську систему, 10 одиниць броньованої, дві одиниці спеціальної інженерної, дві одиниці автомобільної техніки та ворожий склад з боєприпасами.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили одну крилату ракету та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

"Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора!", - наголосили в штабі.

Нагадаємо, вчора ЗСУ відбили 10 атак ворога на Донецькому та Луганському напрямках. Було знищено 12 танків, одну артсистему, збито один літак Су-34, вертоліт Ка-52, чотири безпілотники та крилату ракету.

18 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, російські війська розпочали битву за Донбас, до якої давно готувались, і сконцентрували значну частину своєї армії для наступу на сході України.

За даними РНБО, росіяни хочуть повністю захопити Донецьку й Луганську області до Великодня. Розраховують таким чином зробити подарунок голові Кремля Володимиру Путіну.