Силовики з Придністров'я можуть вчиняти диверсії на території України, - Генштаб

Тим часом на території Бєлгородської області (РФ) обладнали вертолітні злітно-посадкові майданчики, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Попри те, що ознак підготовки збройних формувань так званої "Придністровсько-Молдавської республіки" до війни в Україні наразі не виявили, тамтешні силовики можуть вчиняти диверсії на території нашої держави.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

У зведенні станом на 18.00 20 квітня українське командування розповіло про ситуацію на різних напрямках.

Східна операційна зона. Росія намагається продовжувати наступ, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями. Росармія активізувала застосування оперативно-тактичної авіації та веде повітряну розвідку, а також завдає постійні авіаційні удари по військових та цивільних об’єктах,при цьому застосовує літаки дальньої авіації.

Волинський і Поліський напрямки. Тут ворог активних дій не проводив. Зберігається імовірність ракетних ударів з території Білорусі.

Сіверський напрямок. В Генштабі ознак формування наступального угруповання не виявили.

Слобожанський напрямок. Російські окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу державного кордону України. На території Бєлгородської області (РФ) завершили обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків. Тут зосередили понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

Росія продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів українських військ та об’єктів критичної інфраструктури.

Ізюмський напрямок. Ворог перегрупував свої війська. В районі населеного пункту Дібровне загарбники проводили наступальні дії, мають частковий успіх. А в районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження окупанти зазнали втрат і відійшли. Аналогічна ситуація була при спробі росармії взяти Довгеньке. В результаті загарбники зазнали втрат і відступили. В Генштабі повідомили, що тут окупанти були одягнені у військову форму українського зразка.

Донецький і Таврійський напрямки. Росіяни ведуть розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку Лиману та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

Окупанти намагалися закріпитися в західній і північно-західній частинах Рубіжного, однак зазнали невдачі. Не мали успіху при штурму в бік Новотошківського. Тривають штурмові дії загарбників у Попасній.

Росія наносить авіаційні удари по інфраструктурі Маріуполя, здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу "Азовсталь".

Запорізький напрямок. Росармія за підтримки вогню артилерії відновила наступ у напрямку Темирівки.

Південнобузький напрямок. Російська артилерія вела вогонь по позиціях українських підрозділів, а армійська та оперативно-тактична авіація росіян здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів. Також російські окупаційні війська намагалися продовжити штурм у напрямку Олександрівки, та успіху не мали.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, на залізничній станції "Куп’янськ-Сортувальний" зафіксували розвантаження ешелону з озброєнням та російською військовою технікою, а також переміщення артилерійських підрозділів.

Також із території РФ було переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу в бік Донецького і Таврійського напрямків.

У той же час ворожа батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Нагадаємо, підрозділи Національної гвардії з початку війни виявили 170 ворожих диверсантів.

Українська розвідка повідомила, що Росія планує провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.